鴻海旗下鴻騰六零八八精密科技17日召開董事會，隨後發布獲利預警，指今年首季自結淨利恐只剩下100萬美元，相較於去年同期的4550萬美元，年減幅度高達97.8％。

鴻騰六０八八精密科技在公告中指出，今年首季因中國爆發新型冠狀病毒，受此影響，中國強制延長假期及多個國家╱城市採取隔離檢疫措施，致公司若干製造工廠暫時停止運營，以致對公司首季淨利產生重大影響。

鴻騰六０八八精密科技指出，雖然相關的生產活動已於今年3月初恢復正常，但鑒於當前全球COVID-19疫情的發展，市場需求及未來前景現仍存在著不確定性。

儘管鴻騰六０八八精密科技今年首季財務表現不盡如人意，但公司強調，今年度面臨的信貸風險、流動性風險以及財務穩定性，並不會因而發生任何重大變化。

鴻騰六０八八精密科技重申，上述自結數僅為公司依據目前可獲得的資料，所做的初步評估，尚未經過會計師審核或核閱，內部預估，經會計師核閱的財報應會在5月中旬前公告，惟預估值恐與會計師查核過的數字出現差異，鑑請股東及潛在投資者於買賣公司股票時，務請審慎行事。

(工商 )