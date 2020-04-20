政府為了振興觀光及消費，將推出23億元的振興抵用券，其中有800元是國內住宿抵用券，但據國泰金20日公布的4月國民經濟信心調查，有高達58％的受訪者並不想用800元住宿券，去增加國內住宿旅遊；有意願使用者則有34.2％。

在調查四大類振興抵用券使用意願上，以餐廳抵用券占31.3％為最高，其次是夜市、市場、觀光工廠等占24.4％，商圈22.2％排名第三，藝文活動抵用券使用意願則為3.9％，同時有18.2％的受訪者不知道或沒有特別意願使用。

為刺激國內觀光消費以緩和疫情衝擊，行政院推出規模23億元的振興抵用券，規劃將綁訂國內住宿，每房發放新台幣800元抵用券。國泰金在4月國民經濟信心的時事調查中顯示，有58％的民眾傾向不會為了使用800元的振興抵用券而住宿，其中15％的民眾是一定不會，另外有29.6％的民眾覺得應該會用，僅4.6％的受訪者是一定會為了使用抵用券而住宿。

振興抵用券可在四類範圍使用，每類額度200元，第一類為夜市、市場、觀光工廠等，另外三類為商圈、餐廳、藝文活動，不分區域可全國通用。國泰金亦調查，有31.3％的民眾認為餐廳類的抵用券最有吸引力，其次為24.4％的民眾會想使用夜市等類別抵用券，22.2％的民眾則會被商圈類的抵用券吸引，僅3.9％的民眾認為藝文活動的抵用券具吸引力。

(工商 )