4月初一輛電動車發生車禍，隨後消防隊員進行搶救與斷電滅火，完成了一 些有別於汽油車輛車禍的處理程序。此起車禍雖非肇因自動駕駛，但具備自動駕 駛功能的電動車若發生車禍會格外引人注目，因為人們總想知道自動駕駛到底安全或不安全。

根據統計，Tesla聲稱其自駕車每300萬英里（480萬公里）只有一次事故， 而美國整體的機率是每50萬英里（80萬公里）發生一次事故。這暗示著具備自 動駕駛功能的車，發生事故的機率是平均的六分之一。然而自動駕駛畢竟是結合各種感測器與人工智慧，以及大數據的高科技結晶，人們便難免會以高標準來審視其安全性，即便過去「人工駕駛」的事故紀錄有多麼的糟糕。所以自動駕駛的安全標準便自然地被要求比一般高。

毫無疑問的，先進駕駛輔助系統（ADAS）的確可以大幅地提高駕駛安全。ADAS 的功能至少包括車道保持、自動跟車、自動煞車、防碰撞、停車輔助、盲點偵測、 車道偏離警示等約10種輔助系統。在攝影機、超音波、雷達、光達等感測器的支援之下，近幾年ADAS 結合了機器學習已輕易地將自動駕駛的層級從 Level 0， 推升至 Level 3，並往 Level 4 邁進。Level 0 是指人工駕駛，Level 3 是指車輛已經具備自動駕駛功能，但駕駛者得要準備隨時控制。而Level 4是指自動駕駛可以在大部分的路況行駛，但仍無法適用在所有的情況。最高的Level 5則是實現完全情境的自動駕駛。現在自動駕駛已輕易實現了Level 3，但要晉升到Level 4或Level 5則可能得克服10倍以上的困難度。

一家Luminar 科技公司創辦人兼CTO Eichenholz 說，自動駕駛在99％的情況內都能正常工作，但消費者希望它在99.999％或99.9999％的情況下都OK。但要獲得這些額外的0.999%是很困難且非常昂貴，因為自動駕駛幾乎不可能適用在所有的路況、環境， 或天氣，尤其在多變且惡劣的天氣之下，所以自動駕駛可謂「不怕一萬，只怕萬 一」。

光電協進會認為，Level 4 似乎可以在5年內實現，而真正要若實現Level 5，則幾乎是一個難以臻至的理想且完美境界。而從 Level 3 晉升到 Level 4 仍需要更精進的光電感測技術。以自駕車領頭羊Tesla為例，該公司主採用了攝影機、雷達、超音波等三種感測器，其中的攝影機還分有 150 公尺的前向主攝影鏡頭、250公尺的望遠鏡頭、60公尺的廣角鏡頭、100公尺與50公尺的後向鏡頭，以及側向鏡頭。除了光學鏡頭之外，160公尺的雷達與8公尺的超音波也是自動駕駛不可或缺的。十幾個超音波感測器部 署在汽車周圍，以輔助停車，避免碰撞。

除了光學攝影機、微波雷達、超音波等感測器之外，其他幾種感測器也應用在自駕車上，包括近幾年非常熱門的LiDAR（光達）、已被廣泛用於定位的GPS、 加速計、磁力計、氣壓計，和原子鐘，以及陀螺儀等。這些不同的感測器分別將做更精準的定位、偵測軌跡和速度，以及方向等。而如此眾多的感測器也同時需要將感測器的訊號做整合（Sensor Fusion），以及做大量且即時的數據運算。光電協進會認為目前自動駕駛已有長足的進步，然臻至完善仍需要選擇與整合某些光電感測器，以及結合5G通訊。這些都讓車廠與車電廠還有很大的發揮空間。

(工商 )