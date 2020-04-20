新冠肺炎疫情肆虐全球，觀光旅遊產業首當其衝成「慘」業， 以科技教育提供職涯發展學習ALPHA Camp，與台灣觀光策略發展協會(DTTA) 合作， 免費提供1,000名旅遊業人員、總值300萬元的線上程式培訓課程，希望能協助其儘早推動數位轉型，為日後產業競爭力備戰。

DTTA一直致力於以創新來串連地方創生夥伴、推廣在地永續旅遊、行銷國際台灣觀光，協會成員包含知名旅遊新創KKday及AsiaYo等。為支持觀光產業的成員們度過這段艱困時期，DTTA 已經推出了一系列國際觀光與數位行銷人才的培訓課程。

MyTaiwanTour執行長暨台灣觀光策略發展協會理事長吳昭輝表示，數位轉型對於台灣旅遊產業長期性的成功是非常關鍵的，現在正是旅遊產業投資在數位人才的最好時機，這其中，對程式語言有基本了解是很重要的基礎。他以MyTaiwanTour為例，在推動數位化後，其成功地運用科技提升營運效率還有產品品質。在面臨疫情來襲的這段期間，他相信，如果現在能好好投資在數位轉型上，未來旅遊產業整體一定能更有競爭力。

ALPHA Camp此次將會免費提供一千名學期一線上程式培訓課程， 給參加培訓課程的學員與DTTA企業會員的員工們。為鼓勵他們能持續學習，還會再額外提供完課者後續課程1,200元的獎學金。

ALPHA Camp創辦人兼執行長陳治平表示，不論身處甚麼產業，科技對於企業現在或未來的成功都是不可或缺的一部分。此回與DTTA合作、透過提供線上培訓課程給願意在此時把握機會投資自己的人，也讓ALPHA Camp能在這樣困難的時刻為受到衝擊的產業做一點貢獻，對其是件非常有意義的事。

(工商 )