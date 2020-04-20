經濟部投審會20日公布第一季僑外投資、陸資來台投資、國外投資、對中國大陸投資統計，第一季准僑外投資件數為943件，較上年同期增加13.48％；投（增）資金額計24.22億美元，較去年同期增加136.44％。

投審會表示，第一季會大幅成長，主要來自1月核准丹麥商沃旭能源（ORSTED WIND POWER TW HOLDING A/S）增資大彰化東南離岸風力發電股份有限公司、大彰化西南離岸風力發電股份有限公司共計新台幣約248億元等大型投資案所致。

值得注意的是，陸資來台投資方面，今年第一季核准陸資來台投資件數為30件，較上年同期減少3.23％；投（增）資金額計3,541萬美元，較上年同期增加221.70％。投審會說，主要是2月核准香港商津耀發展有限公司以新台幣3.6億元投資微邦科技股份有限公司等大型投資案所致。

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