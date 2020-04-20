拼多多與國美戰略合作 國美零售20日開高32％ 10:192020/04/20 旺報 葉文義 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 大陸電商平台拼多多。（示意圖／shutterstock） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 4月19日晚間，拼多多宣佈將認購國美零售發行的2億美元可轉債。拼多多宣佈與國美戰略合作，國美零售20日股價開高32.88％。 拼多多將認購國美零售發行的2億美元可轉債，期限三年，票面年利率為5％。如最終全部行使轉換權，拼多多將最多獲配12.8億股國美新股份，約占後者發行轉換股份擴大後股本的5.62％。 同時，雙方宣佈達成全面戰略合作，國美零售全量商品將上架拼多多，品牌大家電將接入拼多多「百億補貼」計畫。 (旺報 ) #零售 #發行 #戰略 #合作 #股份 #拼多多 #家電 #認購 #轉債 #年利率 也許您會感興趣 推薦閱讀 卡達今在台發主權債50億美元 04:092020/04/16 財經要聞 孫正義補錢坑 恐賣阿里股票 04:102020/04/16 全球財經 搶食大餅 業者疫起拚宅經濟 04:102020/04/16 產業特刊 防疫宅生活 奇美家電神隊友 04:102020/04/16 產業特刊 Panasonic 春季新品登場 04:102020/04/17 投資理財 土地銀行美元優利定存登場 3個月期年利率1％ 11:472020/04/17 財經 《店頭市場》至4月14日 133家發行人來台發行國際債券 12:162020/04/17 財經 Bmxmao小家電 靠口碑搭上宅經濟 04:092020/04/19 企業經營 拼多多將認購國美零售2億美元可轉債 21:232020/04/19 兩岸 迎銷售旺季 禾聯碩、聲寶拚4月業績 04:102020/04/20 證券．權證 兩岸熱門新聞 震撼！武漢「最初7病例」紀錄首曝光 爆發地點竟是... - 兩岸 上海報復性購房 買豪宅像搶白菜 - 兩岸 - 旺報 陸機心病解藥 美施壓烏國不賣了 - 焦點新聞 - 旺報 武漢2醫生新冠康復後臉變黑？ 專家這樣解釋 - 兩岸 陸明確對外籍新冠患者 先救治後收費 - 兩岸 - 旺報 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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