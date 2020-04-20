4月19日晚間，拼多多宣佈將認購國美零售發行的2億美元可轉債。拼多多宣佈與國美戰略合作，國美零售20日股價開高32.88％。

拼多多將認購國美零售發行的2億美元可轉債，期限三年，票面年利率為5％。如最終全部行使轉換權，拼多多將最多獲配12.8億股國美新股份，約占後者發行轉換股份擴大後股本的5.62％。

同時，雙方宣佈達成全面戰略合作，國美零售全量商品將上架拼多多，品牌大家電將接入拼多多「百億補貼」計畫。

(旺報 )