1.和泰車(2207)：今年營運看好，17日獲三大法人聯手轉買超61張，推升早盤股價漲逾2%，守穩5日線。
2.智伸科(4551)：3月營收月增逾4成+外資賣超縮手，早盤股價開高走高逾5%。
3.亞德客-KY(1590)：自動化元件第2季回溫，業績看增，17日外資擴大買超618張，早盤股價續漲近3%、達518元。
4.氣立(4555)：擬發行6億元CB籌資，預計本月底前掛牌，不理外資擴大賣超，早盤股價仍續漲逾4%。
5.士紙(1903)：追價買盤續湧入，開盤5分鐘即攻上山頭插旗。
6.宇瞻(8271)：首季淨利歸屬母公司業主1.54億，EPS達1.53元，較去年同期的0.67元翻倍，早盤股價跳空漲停鎖死。
7.長佳(4550)：累積在手訂單達25億元，今早多頭點火，股價觸及漲停。
8.晶技(3042)：外資、投信上週五買超約5千張，籌碼面優勢，逆勢走高3%。
9.定穎(6251)：全年營運拚逐季成長，今早股價再創高點，挑戰20關。
10.熱映(3373)：台灣疫情增溫，防疫題材再起，股價攻漲2.5%，拚回70元。
11.佳格(1227)：基本面吸引外資、投信買超加持，開盤後走揚2%，站穩所有短均之上。
12.南六(6504)：手術衣訂單旺，三大法人同步買超，支持多方上揚要穩住180元。
13.巨大(9921)：新車訂單爆量，外資由賣轉買，成功突破145.5元上檔壓力，將叩關150元整數關卡。
14.亞諾法(4133)：攜手台灣亞洲基因建置新冠檢測試劑，股價連拉2根漲停慶賀。
15.合一(4743)：天價授權丹麥藥廠案續燒，激勵連拉3根漲停，登近2年高峰。
16.景岳(3164)：庫藏股發威，晨盤急攻漲停登季線。瑞儀(6176)：蘋果平價新品齊發，供應鏈Q3大發，晨盤放量上攻3%，跳上季線。
17.國光生(4142)：新切入泰國流感疫苗市場添柴，全年營收及毛利力拚雙成長，今挾量彈高5%，收復五日線。
18.大江(8436)：搶食檢測大餅，獲市場掌聲叫好，晨盤勁揚4%。
19.寶齡富錦(1760)：今法說吸引買盤卡位，股價一度觸頂，站上今年高點。
20.華航(2610)：擬全員減薪2成，早盤下挫近2%，10日線告失。
21.新美齊(2442)：擬現金減資1成，且出售子公司股權，股價直奔漲停，逆勢衝上逾1個月高價。
22.新興(2605)：運價急漲，Q2獲利可望進補，晨盤上揚逾2%。
23.泰豐(2102)：再獲南港砸3億元買持股，不畏油價下跌，早盤強攻逾4%。
24.義隆(2458)：筆電概念股加持，股價穩步走揚近2%，直拚前波高價。
25.矽統(2363)：外資轉買超仍偏多，晨盤帶量上漲逾2.5%。
(時報資訊)
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。