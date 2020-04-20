《商情》避險需求下降 打壓上周五紐約期金跌1.9％ 10:002020/04/20 時報資訊 羅宇揚 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 避險需求下降，打壓上周五紐約期金跌1.9%；因美國總統川普(Donald Trump)推出新的刺激經濟措施，提振投資人對股市投資意願，導致黃金避險需求下降，進一步打壓期金跌1.9%；此外，白銀重挫逾2%，為跌幅最重之貴重金屬。 終場6月黃金跌32.9美元，報每盎司1698.8美元，5月白銀跌0.32美元，報每盎司15.30美元，7月白金跌8美元，報每盎司785.3美元，6月鈀金漲10.2美元，報每盎司2130.9美元。(商品行情網) (時報資訊) #報每盎司 #避險需求 #打壓 #期金 #紐約 也許您會感興趣 推薦閱讀 《商情》美元走強 打壓周三紐約期金回落 10:002020/04/16 財經 《商情》需求疑慮 打壓周三LME期錫跌逾2.3％ 10:002020/04/16 財經 奉獻台灣逾半世紀 美籍甘惠忠神父逝世 享年84歲 18:012020/04/16 生活 操盤心法－美國重啟經濟宣示意義大，內資力拱台灣科技股 04:102020/04/17 證券．權證 評估→增產試劑防護裝備→解封！稱抗疫奏效 川普3階段重啟經濟 04:102020/04/17 國際大事 《商情》觀望氣氛濃 打壓周四LME基本金屬期貨漲跌互見 10:002020/04/17 財經 《商情》避險買盤下降 打壓周四紐約期金走軟 10:002020/04/17 財經 索羅斯大方捐1.3億美元 協助抗疫 04:092020/04/18 全球財經 防疫物資全來自大陸 紐約州長好崩潰 21:132020/04/18 時事 紐約無症狀母親「病毒帶回家」 連傳17名同住子女 18:252020/04/19 國際 財經熱門新聞 台積電被狂掃6萬張 專家驚爆有大咖落跑了 - 財經 嚇爆！油價又狂殺 真正兇手竟是它… - 財經 買台股等第2隻腳？專家驚爆1句 散戶哭了 - 財經 驚！爆出22例確診 台股明天注意2大訊號 - 財經 1分鐘讀財經》半導體投資風向變了？外資大砍11檔評等 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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