避險需求下降，打壓上周五紐約期金跌1.9%；因美國總統川普(Donald Trump)推出新的刺激經濟措施，提振投資人對股市投資意願，導致黃金避險需求下降，進一步打壓期金跌1.9%；此外，白銀重挫逾2%，為跌幅最重之貴重金屬。

終場6月黃金跌32.9美元，報每盎司1698.8美元，5月白銀跌0.32美元，報每盎司15.30美元，7月白金跌8美元，報每盎司785.3美元，6月鈀金漲10.2美元，報每盎司2130.9美元。(商品行情網)

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