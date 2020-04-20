台積電ADR上周五(17日)續大漲2.46%，台積電(2330)股價今開高1.5元為308元，但早盤盤中翻黑小跌，股價呈小幅震盪。上周五，台積電單日獲外資買超達57331張，帶動股價大漲20元至306.5元。

台積電ADR上周五收53.69美元，上漲1.29美元或2.46%，折合新台幣每股約323.23元。上周，外資買超台積電達60341張列為買超個股首位。

台積電上周四(16日)法說會釋出樂觀預期，第二季業績平穩於高檔，2020全年營收上看成長19%。台積電的財報以及展望均優於預期，外資認錯回補，17日外資買超逾5.7萬張列為買超個股首位。台積電ADR 17日續漲。今早股價續創反彈來新高，達309元，並站穩季線關卡。

雖疫情蔓延全球，台積電調降不計記憶體的半導體與晶圓代工市場預估，不過，仍看好今年營收可望成長14%至19%。

台積電第一季獲利創新高，稅後淨利1169.87億元，每股純益4.51元，對第二季與全年營運展望也都優於市場預期。

台積電認為，疫情可能影響消費性電子與車用等終端市場需求，不過，5G與高效能運算市場需求依然強勁，預期第二季營收可望維持101億至104億美元，將為平穩表現。

台積電預期，今年不計記憶體的半導體市場可能持平或微降，低於先前預估的成長8%，晶圓代工市場將成長7%至13%，也將低於先前預估的成長17%，但今年公司業績仍可成長14%至19%，將優於業界水準及市場預期。

因應5G與高效能運算強勁需求，台積電將持續積極投入研發，並未如市場預期調降今年資本支出，維持原訂的150億至160億美元規模。

先進製程方面，7奈米製程今年將貢獻超過3成營收，台積電5奈米目前也已順利量產，今年預期貢獻1成營收。5奈米目前有好的良率，在手機與HPC端對5奈米的需求很強勁，5奈米自下半年開始量產，屆時將影響單季毛利率2到3個百分點。另外，首度宣布3奈米將於2021年試產，2022年下半年量產。持續全球領先地位。

台積電法說會報喜，但外資對台積電目標價有調升亦有調降者，整體外資圈給予目標價多在300元之上，最高上看341元。對台積電的評等也多為買進。

(時報資訊)