好壞消息參半，上周五國際原油期貨漲跌互見；因中國第一季GDP較去年同期減少近7%，且為呈現首次負成長，抵消美國川普總統重啟經濟計畫，加上全球需求疲軟跡象，令油價承壓下跌。

其中美國NYMEX-5月原油期貨跌1.60美元，單日跌逾8%，收每桶18.27美元，並觸及近19年來低點，5月熱燃油漲0.01美元，報每加侖0.96美元，5月RBOB汽油持平，報每加侖0.71美元；而倫敦ICE-6月布倫特原油期貨上漲26美分，漲近1%，報每桶28.08美元。(商品行情網)

(時報資訊)