《國際油價》中國首季GDP呈負成長 美油觸近19年低點 10:002020/04/20 時報資訊 鄧凱綺 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 好壞消息參半，上周五國際原油期貨漲跌互見；因中國第一季GDP較去年同期減少近7%，且為呈現首次負成長，抵消美國川普總統重啟經濟計畫，加上全球需求疲軟跡象，令油價承壓下跌。 其中美國NYMEX-5月原油期貨跌1.60美元，單日跌逾8%，收每桶18.27美元，並觸及近19年來低點，5月熱燃油漲0.01美元，報每加侖0.96美元，5月RBOB汽油持平，報每加侖0.71美元；而倫敦ICE-6月布倫特原油期貨上漲26美分，漲近1%，報每桶28.08美元。(商品行情網) (時報資訊) #全球 #GDP #負成長 #期貨 #每加侖 也許您會感興趣 推薦閱讀 新冠疫情蔓延 逆全球化釀風暴 04:092020/04/16 焦點新聞 IEA：石油需求受創深 前所未見 04:102020/04/16 全球財經 字節跳動 全球徵才萬人 04:102020/04/16 全球財經 一個嶄新的後全球化世界 04:102020/04/16 時論廣場 新冠肺炎》全球確診200萬例、13萬人死亡！2周內染疫人口倍數成長 02:452020/04/16 國際 全球股市漲多 整理機率偏高 18:522020/04/16 財經 自己做頭家 深圳人均GDP衝第一 04:092020/04/17 焦點新聞 IMF警告：全球經濟明年底無法復原 15:122020/04/17 財經 陸Q1經濟負成長6.8％ 前所未見 04:102020/04/18 財經焦點 牛津：疫情解封難如意 下半年景氣復甦很緩慢 22:492020/04/19 財經 財經熱門新聞 台積電被狂掃6萬張 專家驚爆有大咖落跑了 - 財經 嚇爆！油價又狂殺 真正兇手竟是它… - 財經 買台股等第2隻腳？專家驚爆1句 散戶哭了 - 財經 驚！爆出22例確診 台股明天注意2大訊號 - 財經 1分鐘讀財經》半導體投資風向變了？外資大砍11檔評等 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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