海軍感染新冠肺炎疫情擴大，磐石艦已有24人確診，疫情中心已展開疫調，釐清感染源。海軍敦睦艦隊3月中停靠帛琉，但帛琉目前仍0確診，對此，社會觀察家石明謹分析2種可能性。

此次前往帛琉的「敦睦遠航支隊」，共有成功級巡防艦岳飛軍艦、康定級巡防艦康定軍艦、油彈補給艦磐石艦。磐石艦出現24例確診病例，另兩軍艦目前則無疫情傳出，而敦睦艦隊4月9日停靠左營軍港，隔離6天後，4月15日人員才下船，期間是否有人違規上下艦，或是刻意隱匿病情，都引發外界質疑。

石明謹分析海軍染疫的兩種可能性。（圖／摘自石明謹臉書）

石明謹指出，若帛琉0確診為真，敦睦遠航支隊航行30天進港還隔離了6天，理論上來說不太可能在艦上傳染，唯2可能就是：1.艦隊去了不能說的地方。2.在靠港隔離的6天內有人違規上下船。

其中染疫官兵有人在4月12日就有症狀，石明謹認為，「看了醫官還被放出去，這是管控問題，那就是另一回事了。」

網友提到，艦上傳染還是有可能的，無症狀或輕症自行服藥。石明謹回應，若帛琉0確診，那就沒有感染源是從台灣帶出去的。

其他人則認為，此案可能和先前的女公關類似，「查不出原因，通常就是有人說謊」、「不能說的秘密」，也有網友提出疑問「4/9靠港不知道有沒有補給，發病日看來比較像是靠港後開始傳播的」，但艦上官兵4月15日下船後到處趴趴走，是否會引發社區感染，這也讓不少人相當擔憂。

(中時電子報)