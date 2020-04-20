武漢市中心醫院的2位醫生，易凡、胡衛鋒，因感染新冠肺炎重症歷經了兩個多月的治療，目前已脫離險境。不過根據一段影片顯示，他們現在皮膚呈現發黑狀態，就有專家出現說明原因。

武漢大學人民醫院一名發燒門診醫生稱，當鐵質進入身體以後，由肝臟進行代謝，但如果肝臟已經受損，無法正常代謝，鐵質就會進入血管，導致血液中的鐵含量增加，這樣的血液就易造成臉色發黑。另外，長期的肝臟功能異常也會導致代謝異常，皮膚色素的會因此較為暗沉。

國際醫學期刊《刺胳針》（The Lancet）日閒發表了中國科學院院士王福生團隊的評論文章《COVID-19相關的肝損傷：診治與挑戰》，文中指出，新冠肺炎不論輕重症中，都發現一定比例的肝臟功能異常情況。

至於這2位醫生肝功能受損後導致的「變黑」還能恢復嗎？湖北省防疫專家組成員宋建新提出觀點認為，只要命救回來，機體就會慢慢恢復，受損的器官亦然。除了不可逆的傷害外，逐漸恢復應該是沒問題的。

(中時 )