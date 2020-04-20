敦睦艦隊24人確診新冠肺炎，台中市衛生局昨（19日）晚間公布3名台中確診官兵足跡，其中1人曾造訪台中牛排館「歐奇牛排」，該店老闆和老闆娘隨即在台中各社團宣布，即日起關休息至5月3日，員工們也會自主管理14天，網友紛紛大讚是良心店家，重新營業後會再來吃。

歐奇牛排宣布暫時關店，進行自主管理 。（圖／翻攝自臉書）

歐奇牛排當晚緊急公告「今日下午衛生局人員於本店週邊消毒，且告知是例行性防疫消毒演習，至晚間8、9點左右經衛生局通知，有確診者至本店消費，為提供安全消費環境，本店即日起至5/3日止，自主休息並進行全面消毒，其員工們自主管理14天，於5/4恢復正常營業，因為客人們的支持，我們有責任做得更好。如有造成不便 敬請見諒。」老闆、老闆娘也在「沙鹿之美」、「清水吃透透～揪咪」、「梧棲串起來」等各社團都發文。

許多網友紛紛留言大讚「負責任的佛心店家」，「我昨晚去買時，老闆自己在裡面消毒，我相信很多店家都是無妄之災，老闆加油」、「值得肯定的店家！加油」、「歐奇是我從小吃到結婚生子還繼續吃的老店，感謝老闆對品質及環境堅持與維持!大推歐奇」。

台中市衛生局19日晚間公布3名台中敦睦艦隊確診足跡：案38─診所 4/15、4/17。案39─85度C沙鹿英才店4/15（20:30-22:30）、家樂福沙鹿店4/16（20:30-21:30）、華得來清水店4/17（17:00-18:00）。案40─歐奇牛排沙鹿店4/16（19:30-20:30）。

(中時電子報)