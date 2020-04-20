據新浪網報導，華為將在本周四（4月23日）發布一款汽車智慧化產品。從發布的海報來看，「智慧加持、高效穩定」，該產品或與充電有關。

報導指出，華為內部人士確認，即將發佈的產品為華為DC直流快速充電模組。直流快充模組作為充電樁的核心部件，是整個充電樁穩定可靠的關鍵。

(旺報 )