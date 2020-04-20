華為將發布汽車智慧化產品 與充電有關 10:112020/04/20 旺報 葉文義 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 華為將發布DC直流快速充電模組。(Shutterstock) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 據新浪網報導，華為將在本周四（4月23日）發布一款汽車智慧化產品。從發布的海報來看，「智慧加持、高效穩定」，該產品或與充電有關。 報導指出，華為內部人士確認，即將發佈的產品為華為DC直流快速充電模組。直流快充模組作為充電樁的核心部件，是整個充電樁穩定可靠的關鍵。 (旺報 ) #充電 #產品 #華為 #智慧 #發布 也許您會感興趣 推薦閱讀 室內環境品管協會 發布消毒規範 04:102020/04/16 證券．權證 中探針擁三動能 今年營運樂觀 04:102020/04/16 證券．權證 州巧上市首日漲逾26％ 後市俏 04:102020/04/16 證券．權證 聲控免動手 防疫智慧宅人氣增 04:102020/04/16 產業特刊 醫界籲強制授權 助呼吸器國家隊 04:102020/04/16 財經焦點 《電腦設備》研揚攜手元智大學 培育智慧城市物聯網人才 17:222020/04/16 財經 《台北股市》盤中焦點股：台積電、欣銓、帆宣、晶技、定穎、智邦 10:172020/04/17 財經 俄羅斯確診數破3萬人 高峰恐還要1.5至2個月 21:502020/04/17 國際 光線傳媒 去年淨利銳減31％ 04:092020/04/18 全球財經 復華投信2020 奪18座基金獎 04:102020/04/20 產業特刊 兩岸熱門新聞 震撼！武漢「最初7病例」紀錄首曝光 爆發地點竟是... - 兩岸 陸機心病解藥 美施壓烏國不賣了 - 焦點新聞 - 旺報 武漢2醫生新冠康復後臉變黑？ 專家這樣解釋 - 兩岸 美國會推新冠疫情法案 對陸提起求償訴訟 - 兩岸 法媒：法國收到逾4億片口罩 多數來自大陸 - 兩岸 - 旺報 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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