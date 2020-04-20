國家實驗研究院國家高速網路與計算中心今天宣布與NVIDIA公司攜手，即日起在台灣AI雲上提供Parabricks基因定序軟體，讓申請科技抗疫專案的研發者可無償免費使用90天，可加快醫療研發分析基因組定序資料的速度達50倍，強化科技抵禦新冠病毒的能量。

國研院國網中心於本月初甫啟動「御守台灣，科技抗疫」專案，釋出國際級超級電腦「台灣AI雲」之計算力、儲存及大數據資料集等資源，免費開放各界提案申請運用抗擊疫情。

國研院國網中心今天進一步宣布與NVIDIA公司合作，NVIDIA所提供的Parabricks基因定序軟體，是針對醫療的研究提供助益，讓用於執行次世代基因定序（NGS）DNA數據的二次分析的軟體，以超快速度和低成本方式，從原本的數日減少至不到一小時，便可產出分析結果。

同時，這套軟體能夠辨別資料裡的突變和變異情況，讓醫療專業人員能藉由患者基因找出治療方式，並掌握病毒的演變歷程，加速疫苗的開發。

以專業的基因定序軟體，搭配台灣AI雲全球最高規格的AI運算能力，國研院國網中心與NVIDIA跨國合作，集結頂尖資源，希望能以更大能量協助產學研各界共同對抗疫情衝擊。

國網中心的資料集平台也已蒐集提供COVID-19特色相關資料集，內含全球釋放之肺炎影像、醫療論文、健保特約機構口罩剩餘數量明細（含地理加值）、全球確診統計資料等，提供志同道合夥伴們取用與加值。

國研院國網中心主任史曉斌表示，很高興臺灣科技抗疫的努力，能有國際夥伴的合作協力。臺灣AI雲將持續以一流的高速運算與大數據平台，集結國際能量，作為國家科技研發的堅強後盾。

(中時 )