海軍敦睦艦隊旗艦磐石艦爆發24例確診，中央政府卻遲未公布確診者足跡，國民黨南投立委許淑華表示，「高雄市政府公佈八位高雄確診軍人去過的七處熱點，並根據足跡熱點主動採驗被接觸人員。她呼籲中央疫情指揮中心也該提供「其他縣市確診者足跡」。

海軍敦睦艦隊爆發新冠肺炎群聚感染，至昨天(4/19)為止共爆出24例確診，都是在磐石軍艦上的官兵，目前共有基隆、北市、桃園、台中、雲林、嘉義、台南、高雄、屏東共10縣市公布這些確診者足跡，最北到過淡水，最南到屏東潮州健身工廠運動，足跡遍布全台。

過去因韓國瑜選總統期間，扮成神力女超人的許淑華，今20日也在臉書表示，「韓市長與市府團隊超前佈署、積極防疫，不僅保護高雄在地市民的健康，也為落實防疫工作做了最好的榜樣」。「呼籲中央疫情指揮中心跟進提供其他縣市確診者足跡，提醒國人警覺」。

(中時電子報)