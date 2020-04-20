海軍疫情感染擴大，這讓網友不非常不能接受，灌爆國防部臉書，痛批國防部怎能在這時後出這大包，若防疫視同作戰！國防部已陣亡了！個有網友認為，國防部處理新冠肺炎的作為，有可能成為罷免高雄市長韓國瑜的變數。

對於海軍竟成防疫破口，國防部19日在臉書「國防部發言人」表示，將編成專案調查小組，由軍政副部長任組長，納編總督察長室、軍醫局、政戰局、法律司及海軍相關部門，配合疫情指揮中心，強調「公開、透明、信任、專業」最高原則，釐清敦睦支隊任務執行全程各項防疫作為，誠實面對，絕不隱瞞。

但國防部的說法，網友絲毫不領情，要國防部說清楚為何在疫情蔓延時，還要去帛琉敦睦艦隊！更有網友痛批，如果防疫視同作戰！國防部已陣亡了！

更有網友注意到，國防部這個破口，有可能成為罷韓的變數。網友CTC0115於批踢踢發文表示，原本以為新冠病毒救了韓國瑜，但連續兩日的0確診，目前推算到6/6號，疫情若真的降到低點，到那時剛好是大家集體踴躍出來投罷免票的時候，那韓國瑜的得票率或許會再創新高，真的可憐哪！原本心得是要這樣打的，但國防布這麼會說謊，看來韓國瑜的罷免案還有變數。

對此，底下網友認為，「所以你關心的不是疫情，是新冠肺炎會不會影養罷韓大業」、「各基層單位捫心自問，弟兄有症狀連長敢上報嗎」、「兩者都關心」、「放假前說自己不舒服要檢測這會被幹飛吧」！

網友留言。（摘自批踢踢網頁）

(中時電子報)