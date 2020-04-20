先前美媒列出湖人、公牛兩隊巔峰陣容，引發「俠客」歐尼爾放話巔峰湖人能以4勝2敗擊退巔峰公牛，湖人傳奇球星魔術強生20日也跳出來支持歐尼爾說法，「我們必須明白公牛沒有偉大中鋒，歐尼爾將有很大發揮空間，天啊！這不公平。」

所謂的湖人巔峰陣容，包含魔術強生、「小飛俠」布萊恩、「小皇帝」詹姆斯、「一眉哥」安東尼戴維斯與歐尼爾，至於公牛的巔峰陣容，則有「飆風玫瑰」德瑞克羅斯、「飛人」喬丹、「大鏢客」皮朋、「小蟲」羅德曼與阿爾蒂吉爾摩。

「我覺得歐尼爾會成為那個與眾不同的人，因為我們都知道喬丹和布萊恩不分上下，如果喬丹砍40分，布萊恩也會回敬40分，」魔術強生說，「關於布萊恩的一件事，他不會屈服任何人，不管那個人是誰，在喬丹之後，布萊恩就是比賽典範。」

其實歐尼爾確實曾在季後賽擊敗過喬丹領軍的公牛，那就是1994-95年球季，當時喬丹選在季末宣告復出，一路帶領公牛闖進東區冠軍賽，卻以2勝4敗不敵當時效力魔術的歐尼爾，歐尼爾更在這個系列戰當中，平均拿下24.3分、13.2籃板。

(中時 )