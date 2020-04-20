新冠疫情再次升溫，新北市府今上午舉行模擬疫情失控後的擴大管制兵棋推演，第一階段模擬全市確診人數超過500人，且迅速暴增時，將全面擴大管制，屆時一般民眾原則上不可外出，僅基本工作人員、民生購物、醫療需求才可外出。

新北市府表示，擴大管制初期，13歲以上民眾才可外出購物，且不能結伴，外出時應攜帶身分證，以身分證作為通行證，統號尾數分流早、中、晚不同時段出門，每人每週限制3次外出購物。

商業管制部分，只開放民生必要場所、民生工廠及其維持營運的協力廠商，以及瓦斯、電力等管線業者，其餘業者皆暫停營業。

此外，大、中、小型賣場仍維持開放，公有市場僅開放湳興、第一、秀峰、金山和永安5座市場，外送業者、KTV、百貨公司等非必要場所不得開放。

交通部份，公車、捷運等大眾運輸工具僅開放必要工作者搭乘，一般民眾外出需步行、騎腳踏車、機車和開車前往，若有民眾擅自外出且無法查證身份，警方可帶回勤務所查詢，不得逾3小時。

(中時 )