據《證券時報》報導，2020中國農業展望大會20日在北京召開，農業農村部部長韓長賦表示，農業現代化有了質的飛躍，農業科技貢獻率達到59.2％，三大主糧耕種收綜合機械化率超過80％，農藥化肥的使用量連續3年實現負成長。

(旺報 )