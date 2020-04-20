陸農業農村部：農業科技貢獻率達到59.2％ 10:192020/04/20 旺報 李澍 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 （示意圖／shutterstock） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 據《證券時報》報導，2020中國農業展望大會20日在北京召開，農業農村部部長韓長賦表示，農業現代化有了質的飛躍，農業科技貢獻率達到59.2％，三大主糧耕種收綜合機械化率超過80％，農藥化肥的使用量連續3年實現負成長。 (旺報 ) #農業 #貢獻 #農村 #科技 #機械化 也許您會感興趣 推薦閱讀 台商回流 遠雄建重押商辦再砸12億 04:102020/04/16 證券．權證 櫃買新面孔！今年增4家上櫃、11家興櫃 10:392020/04/16 財經 財政救命錢 不能直接換算GDP貢獻 22:092020/04/16 財經 工商社論》因應巨變，重新思考科技創新的決策體制 04:092020/04/17 財經要聞 華孚賣桃園廠 貢獻EPS 3.86元 04:102020/04/17 證券．權證 操盤心法－美國重啟經濟宣示意義大，內資力拱台灣科技股 04:102020/04/17 證券．權證 故事性引導！華夏科大帶領孩子找尋書本的樂趣 17:082020/04/18 生活 宅經濟當道 科技基金好威風 04:102020/04/20 投資理財 新北農會 推美味農業得來速 04:102020/04/20 地方新聞 陸豬價連7周下降 每公斤大降6元人幣 03:022020/04/20 兩岸 兩岸熱門新聞 震撼！武漢「最初7病例」紀錄首曝光 爆發地點竟是... - 兩岸 陸機心病解藥 美施壓烏國不賣了 - 焦點新聞 - 旺報 武漢2醫生新冠康復後臉變黑？ 專家這樣解釋 - 兩岸 美國會推新冠疫情法案 對陸提起求償訴訟 - 兩岸 法媒：法國收到逾4億片口罩 多數來自大陸 - 兩岸 - 旺報 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。