竹東生命禮儀館被4名黑衣人砸毀門窗玻璃，竟是蔡姓業者教唆手下員工自導自演。（羅浚濱翻攝）

公辦民營的竹東生命禮儀館，本月13日晚有4名黑衣男子闖入，以球棒砸毀門窗玻璃事件， 蔡姓業者將影片PO在臉書並報案，竹東分局發現蔡男只對媒體放話，卻消極不配合影像調閱追查犯嫌，約談到案後突破其心防，蔡男坦承經營壓力，教唆四名旗下員工假扮黑衣人，自導自演犯下此案。

警方指出，13日晚上9時許，接獲民眾報案稱竹東生命禮儀館辦公廳前方，有4名黑衣人持球棒打破數面玻璃，旋即離去。警方到場處理，要求業者至派出所正式報案，現場負責人卻以老闆不在為由，藉故拖延。

警方請蔡姓業者協助調查時，蔡男極度消極不願配合警方偵辦，並在16日將現場遭毀損畫面影片貼在新竹爆料公社，塑造正當商家遭受黑道迫害形象，並呼籲警方調查。

警方成立專案小組研判，蔡姓業者除消極不願報案，不願配合說明外，更以監視器保管人不在，或無法取得系統密碼等理由搪塞，反常行徑引起警方懷疑有自導自演的可能。

警方同時發現監視器主機，在案發後遭重新格式化，刪除重要影像檔案，專案人員以技術還原記憶體內刪除檔案，終於發現關鍵畫面，並以此突破蔡男心防，找到4名「黑衣人」。

據了解，竹東地區有多家殯葬業，對蔡男營運產生壓力，致長期處於虧損狀態，為增加曝光，引起官方重視，藉此引起輿論壓力對違法業者施壓，方才自導自演。

蔡男對教唆手下員工假冒黑幫砸窗，造成竹東鎮公所及其他殯葬業者的負面形象，深感抱歉，悔不當初。全案依誣告罪嫌函送檢方偵辦。

(中時 )