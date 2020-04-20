屏東市國民運動中心積極消毒。(林和生攝)

屏東縣近期新增多起新冠肺炎確診病例，目前皆收置醫院治療中，為嚴防疫情擴散蔓延，公部門在確診個案活動軌跡持續消毒，其中屏東市國民運動中心2天來連續消毒3次，知情人士無奈表示，有確診者來了2次，真的非常棘手。

屏縣府衛生局指出，4名屏東確診個案皆於4月15日下船，第1例於當日自行騎車返家1小時即又返回軍艦未有社區活動史。第2例經疫調顯示，曾出入的公共場所為屏東市國民運動中心(4／16 17：30-19：00；4／17 15：50-17：30)、長治鄉玄天上帝廟附近球場(4／17 17：30-19：00)，其他地點皆短暫且有戴口罩。

第3例4月16日下午至屏東大學找朋友、4月17日至屏東大學接朋友於環球影城食用晚餐即返家未出。第4例曾至潮州健身工廠運動(4／16 10：30-14：00)，同日即全程戴口罩搭乘火車及高鐵前往其他縣市，已將疫調資料提供中央流行疫情指揮中心。

屏東縣長潘孟安表示，衛生局已初步匡列掌握27位接觸者進行居家隔離及自主健康管理，並進行相關衛教及環境清消。20日已在相關館場封館消毒，加強監測並請民眾提高警覺，相關疫調持續進行中。

(中時 )