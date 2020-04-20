群光(2385)今年除息日訂得較早，在4月9日，群光去年度盈餘擬配息5.9元，配發率7成，殖利率在7%以上，法人估今年群光營收再戰新高。經過8個交易日，群光今早完成填息（82.8元），早盤盤中一度站上83元。

受惠宅經濟需求強勁，來自高單價鍵盤急單湧現，尤其LED背光鍵盤滲透率拉升，加上智慧家庭影像產品客戶群拓展全球有成，群光今年將推出一系列聯網智慧攝影機以及智慧門鈴產品，法人看好，今年群光全年營收仍優於去年，有望再改寫新高。

此外，受惠宅經濟當道，全球居家辦公需求大增，群光3月有來自商務筆電急單，預期成長動能有望延續至本季。群光為全球鍵盤龍頭，其中，筆電鍵盤市占率37%、桌機鍵盤市占率32%。依去年第4季為例，鍵盤業務占群光營收占比35%，為獲利重心之一。

今年法人對群光LED背光筆電鍵盤滲透率特別看好，去年已達35%，今年在宅經濟加溫及電競市場持續成長，滲透率可望再提升。

群光去年全年營收925億元，營業淨利62.69億元，稅後純益58.38億元，年增63%，每股純益8.45元，營收及獲利均改寫新猷。

(時報資訊)