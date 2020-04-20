在台積電法說會後，聯電(2303)法說會將在下周一(27日)接棒舉行。台積電看好今年晶圓代工仍可成長上看一成，聯電在土洋法人上周同步加碼帶動股價走勢平穩。

上周五，外資買超聯電達17970張，上周全周買超14805張，總持股比率約5成。上周五，投信也買超聯電3027張，單周投信買超聯電3794張。聯電今早股價在15元以上小幅震盪整理之格局。

台積電上周四舉行法說會，公司預期，今年晶圓代工市場仍將成長7%至13%，低於先前預估的成長17%。

聯電因併購日本12吋半導體廠加上第一季晶圓代工需求不淡，第一季營收再創新高，季增約1%。聯電將於27日召開法說會公布第一季獲利以及第二季展望將受到關注。

聯電2020年第一季營收422.67億元，季增1%，年增近3成，並創下單季營收歷史新高紀錄。

聯電3月營收達145.7億元，月增7.08%，年增41.11%，並為歷史次高。聯電第一季營收422.67億元，較去年第4季再增加1%，也較去年同期增加29.72%，並刷新歷史新高紀錄。

惟隨著歐美疫情擴大，法人預期第二季開始，部分晶圓代工廠營運將受到影響。

(時報資訊)