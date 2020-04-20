對於磐石軍艦24例確診新冠肺炎，海軍前艦長、戰略研究員張競博士呼籲，應該不惜一切代價，絕對要將染病官兵治癒，才是個真正軍隊靠山要有的品格。

張競今（20）日在臉書指出，海軍或許會判斷錯誤，處理也會有不當，但隨意臆測有意隱瞞掩飾，這恐怕沒有什麼道理。染上這種疫病又不是因為去幹了什麼見不得人的事，沒有人要隱瞞疫情。

張競認為，這些官兵是因為執行敦睦遠航訓練而染上疫病，那個是支持國家外交利益的作戰任務，將重點放在醫治與應變才是正途，究責畢竟比不上救命更能穩定軍心。

張競也強調，敦睦遠航是訓練為主外交為輔，養兵都是要練，就算發生疫情，該幹的活都不能打折扣。將來就算槍林彈雨在前，該上戰場前線拼命，也不能夠打退堂鼓。中華民國能夠存活，是靠有人要去拼老命！

另外，張競提到，海軍每艘艦艇艙間配置不同、作業規範各異，（他）離開艦隊相當時日，沒有立場把老東家當犯人來辦案子。並且，辨識傳染路徑與病源是主管機關的職責，胡亂瞎猜不僅有違法風險，更完全違背海軍袍澤專業素養與道德良知。

(中時電子報)