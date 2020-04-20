紓困刺激經濟成長率 主計長：約0.9個百分點 10:202020/04/20 工商 林昱均 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 主計長朱澤民今（20）日在立院財政委員會備詢時指出，如果我國今年沒採取任何政策，受疫情影響，我國經濟成長率約0.4％～0.9％，但透過紓困政策，有望提高0.9個百分點，來到1.3％～1.8％。 立院財政委員會今（20）日舉行紓困政策專題報告，邀請主計長朱澤民、財長蘇建榮與各財經部會次長等。 (工商 ) #立院 #經濟成長率 #百分點 #主計長朱澤民 #財政委員會 也許您會感興趣 推薦閱讀 國發會有信心 我今年經濟一定正成長 04:102020/04/16 財經焦點 朱稱政府低估衝擊 應解決產業斷鏈 04:102020/04/16 財經焦點 財政救命錢 不能直接換算GDP貢獻 22:092020/04/16 財經 星展銀行預估 台GDP成長 今年降至-1％ 04:092020/04/17 金融．稅務 新冠疫情千億紓困誰有份？一張圖報你知 12:022020/04/17 政治 疫情重創經濟 中經院估台今年GDP成長1.03％ 17:352020/04/17 兩岸 中經院下修全年GDP 驚險保1 04:102020/04/18 財經焦點 落實紓困振興措施 央行：轉型契機來了 04:092020/04/19 財經要聞 染疫充滿問號 藍委要艦長講明白 04:102020/04/20 政治要聞 《金融》IMF看台灣GDP太悲觀 央行持續溝通 10:172020/04/20 財經 財經熱門新聞 台積電被狂掃6萬張 專家驚爆有大咖落跑了 - 財經 驚！爆出22例確診 台股明天注意2大訊號 - 財經 買台股等第2隻腳？專家驚爆1句 散戶哭了 - 即時 嚇爆！油價又狂殺 真正兇手竟是它… - 財經 台股彈了2千點假的？專家給了答案 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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