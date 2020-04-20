主計長朱澤民今（20）日在立院財政委員會備詢時指出，如果我國今年沒採取任何政策，受疫情影響，我國經濟成長率約0.4％～0.9％，但透過紓困政策，有望提高0.9個百分點，來到1.3％～1.8％。

立院財政委員會今（20）日舉行紓困政策專題報告，邀請主計長朱澤民、財長蘇建榮與各財經部會次長等。

(工商 )