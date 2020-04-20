人民幣兌美元中間價20日報7.0657，較上日7.0718，升61點或0.09％。

20日中間價較上日下午4時30分收報7.0764，升107點，較當晚11時30分收報7.0725，升68點。

在岸人民幣（CNY）10：10報7.0756，貶19點或0.0269％，離岸人民幣（CNH）報7.0802，貶81點或0.1141％。

(工商 )

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