人民幣中間價升61點 10:202020/04/20 工商 賴瑩綺 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 人民幣兌美元中間價20日報7.0657，較上日7.0718，升61點或0.09％。 20日中間價較上日下午4時30分收報7.0764，升107點，較當晚11時30分收報7.0725，升68點。 在岸人民幣（CNY）10：10報7.0756，貶19點或0.0269％，離岸人民幣（CNH）報7.0802，貶81點或0.1141％。 (工商 ) #收報 #人民幣中間價 #人民幣兌美元中間價 #日報 #中間價 也許您會感興趣 推薦閱讀 人民幣中間價貶312個基點 人行連11日暫停逆回購 10:402020/04/16 財經 美華爾街日報：大陸正秘密小型核武試驗 12:202020/04/16 兩岸 上證指數上漲0.31％ 深成指收漲0.51％ 16:052020/04/16 財經 恆生指數收跌138點 騰訊上漲3％ 17:032020/04/16 財經 在岸人民幣貶128個基點 18:512020/04/16 財經 陸史上最短兩會 5月下旬登場 01:062020/04/18 兩岸要聞 財經熱門新聞 台積電被狂掃6萬張 專家驚爆有大咖落跑了 - 財經 嚇爆！油價又狂殺 真正兇手竟是它… - 財經 買台股等第2隻腳？專家驚爆1句 散戶哭了 - 財經 驚！爆出22例確診 台股明天注意2大訊號 - 財經 1分鐘讀財經》半導體投資風向變了？外資大砍11檔評等 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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