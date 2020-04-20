海軍敦睦艦隊24官兵確診新冠肺炎，其中有2人戶籍地在桃園，桃園市長鄭文燦20日公布2案的疫調足跡，包括廣豐新天地的家樂福和統領百貨的誠品，市府將會同業者全面消毒，他也要求2館閉館歇業一天，另有屏東官兵到體大找朋友將進一步疫調。

鄭文燦指出，397個案男性已匡列28人，4月15日從國防大學政戰學校搭捷運和台鐵到桃園火車站，捷運跟車站都要消毒，隔天有症狀全程戴口罩，4點半到5點15分到統領的誠品，今9點半將會同業者全面消毒。

402案女性已匡列5人，活動史都在嘉義跟高雄，疫調時已同步通知2縣市政府，她17日有去八德廣豐新天地的家樂福，今也將全面消毒。

另有住屏東的官兵，16、17日有到龜山體育大學找朋友，住進某棟宿舍，吃飯、剪頭髮、長庚醫院看病，今也將複查疫調後全面消毒。

鄭文燦指出，桃園市消防局近日後送確診病患達2位數，其中12位是海軍敦睦艦隊的官兵，桃園責任醫院也收治10位、壓力大，要給醫護最大支持。

(中時 )