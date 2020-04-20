受到新冠肺炎疫情衝擊，美國百貨再受重創。據路透報導，有知情人士19日透露，Neiman Marcus集團正準備最快本周尋求破產保護，成為美國首家被疫情經濟餘波壓垮的大型百貨公司運營商。
在疫情迫使這家負債累累的集團關閉全部43間Neiman Marcus門市，約24家Last Call商店和紐約的兩家Bergdorf Goodman門市後，總部位於達拉斯的Neiman Marcus幾乎已沒有多少選擇。
據消息人士，Neiman Marcus正與債權人就總金額數億美元的貸款進行最後協商，該筆貸款將在進行破產程序期間維持集團部分運營；另外，該集團大約1.4萬名員工已有許多正在放無薪假。
該人士表示，Neiman Marcus可能在數天內就申請破產，不過時間也可能延後。根據信評機構標普，Neiman Marcus借款總金額約達48億美元，其中，部分債務是私募股權投資公司Ares Management Corp和加拿大養老基金投資董事會在2013年以60億美元槓桿收購該公司時所留下的。
(旺報 )
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