老爺酒店集團集結旗下11家飯店首開「老爺閃購節」線上旅展，有每年熱賣可在全台11家老爺使用的2,900元聯合住宿券及1,680元聯合餐飲券外，礁溪老爺、知本老爺、台南老爺等飯店增加多項平日更優惠的商品券，近期趁平日出遊避開人群，或是提前預約暑假親子行，最超值、最多元的旅遊商品趁這檔！

「老爺閃購節」單筆消費滿10,000元，天天抽出聯合住宿券；活動結束後，消費紀錄單筆滿20,000元者再抽11家飯店「頂級套房」住宿券。上半年唯一線上旅展強檔「老爺閃購節」，4月21日至4月23日只賣3天。

老爺酒店集團表示往年固定在5月舉辦的KTF高雄國際旅展受疫情影響延期，許多購券的常客和趁便宜囤貨旅展券的民眾無處購買，因此集團首次獨家推出線上旅展「老爺閃購節」，有熱賣商品老爺聯合住宿券、聯合餐飲券之外，因應疫情所改變的旅遊型態，11家飯店增加多項「期間特惠、平日限定」專案，是比以往的平日價再下殺折扣的商品，讓消費者平日出遊享更多優惠及安心。

凡購買老爺酒店集團2,900元聯合住宿券，6月底前持1或2張券即可悠遊五星度假飯店─礁溪老爺，使用1張可享雙人愜意一日遊行程，含2客早餐可任選雲天自助餐廳或岩波庭宜蘭廚房享用、雙人洞天風呂泡湯及2份醴泉酒吧輕鬆茶點；使用2張可入住礁溪老爺洋式標準套房一晚，再享早餐買一送一加購優惠，等於只要5,800元即可享五星奢華假期，鼓勵民眾平日出遊避開人群，又能以空前優惠價體驗人氣酒店。

不僅於此，6月底前持券入住北投老爺、新竹老爺，不分平假日即贈2客早餐，如選擇入住傳藝老爺、台南老爺或台北老爺，可享假日不加價優惠，鄰近台北中山區觀光熱點的老爺會館台北南西則是推出續住加價500元的優惠，換算下來每晚含早餐只要1,700元，十分划算！

「老爺閃購節」多樣人氣商品優惠效期皆逾1年、至明年5月31日止。像是超受歡迎的4,490元知本老爺雙人精緻客房住宿券，買10張再送1張，等於用3折優惠價即可享雙人一泊一食、下午茶及免費接駁，7月10日前連續使用2張入住2晚再加碼自助式晚餐1次。去年KTF高雄旅展詢問度超高的「礁溪X宜蘭傳藝雙老爺假期套券」，今年只要9,290元，較去年便宜700元，10月底前入住礁溪老爺，再送1,000元購物金，消費者不必等待實體旅展，超夯商品即刻買起來放，日後隨時想用都沒問題！

(中時 )