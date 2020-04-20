4月20日早盤，滬深300指數、中証1000指數數據異常報錯，交易所數據疑現異常。

滬深300指數開盤下跌2.6％，相關ETF方面，華泰柏瑞300ETF盤中最大漲幅不足0.3％，最大跌幅不足0.3％。多位基金業人士表示，正在和交易所聯繫，估計之後會有公告。

(旺報 )