陸交易所數據疑似異常 滬深300指數竟跌2％ 10:382020/04/20 旺報 葉文義 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 20日開盤＜陸交易所數據疑似異常。 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 4月20日早盤，滬深300指數、中証1000指數數據異常報錯，交易所數據疑現異常。 滬深300指數開盤下跌2.6％，相關ETF方面，華泰柏瑞300ETF盤中最大漲幅不足0.3％，最大跌幅不足0.3％。多位基金業人士表示，正在和交易所聯繫，估計之後會有公告。 (旺報 ) #指數 #交易所 #滬深 #數據 #etf 也許您會感興趣 推薦閱讀 滬深兩市低開 各類股全面下跌 10:402020/04/16 財經 《基金》台灣債券ETF總發行規模逼近1.3兆元 國泰投信躍居一哥 16:312020/04/16 財經 國泰投信債券ETF規模 躍國內一哥 04:102020/04/17 產業特刊 國泰投信債券ETF規模 躍國內一哥 04:102020/04/17 產業特刊 富邦證新商品 槓、反ETN掛牌 04:102020/04/17 產業特刊 高通推新款NB-IoT晶片組 下半年上市 11:022020/04/17 科技 40檔ETF除息秀 4月下旬上演 04:092020/04/19 財經要聞 疫情阻礙資料蒐集 美經濟數據失準 04:102020/04/20 全球財經 元大投信ETF 基金獎獎不停 04:102020/04/20 產業特刊 滬深300指數 投資價值浮現 04:102020/04/20 投資理財 兩岸熱門新聞 震撼！武漢「最初7病例」紀錄首曝光 爆發地點竟是... - 兩岸 上海報復性購房 買豪宅像搶白菜 - 兩岸 - 旺報 陸機心病解藥 美施壓烏國不賣了 - 焦點新聞 - 旺報 武漢2醫生新冠康復後臉變黑？ 專家這樣解釋 - 兩岸 不敵疫情 美國百貨Neiman Marcus本周恐破產 - 兩岸 - 旺報 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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