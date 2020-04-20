高雄市長韓國瑜今早視察漢神巨蛋消毒情形。（柯宗緯攝）

瑞豐夜市今早外部加強消毒作業。（柯宗緯攝）

高雄市長韓國瑜今早視察瑞豐夜市消毒情形。（柯宗緯攝）

海軍敦睦艦隊高雄8人染疫，曾涉足漢神巨蛋等7處，巨蛋今（20）日起封館兩天加強消毒作業，高雄市長韓國瑜20日早上8時30許到場視察，韓詢問「如果有不配合的廠商，請告訴我」，漢神則表示廠商全面配合，而周三重新營業，當日也將發放1萬張百元振興券刺激民眾消費。

漢神巨蛋數位行銷協理袁永慧指出，最近是母親節檔期，但因疫情關係，昨晚提早到8時30分打烊，雖然公布染疫官兵到過3間餐飲，但館方決定全面消毒，將分為三階段，今早11時起針對各專隊消毒，明天則針對細部，手扶梯、電梯按鍵隙縫、把手、餐飲桌椅、繳費機螢幕等消毒。

袁永慧表示，巨蛋停業兩天損失6000萬，影響約6萬來客，周三將針對會員發放簡訊，祭出1萬張100元振興券，不限金額消費可抵用，如果不夠的話，會再視狀況調整。

韓國瑜隨後也轉往瑞豐夜市視察清潔消毒作業，「我們面對是看不見的敵人，感謝夜市配合，希望大家忍耐一下」，同時也慰勞第一線辛苦的防疫人員。

瑞豐夜市管理顧問公司業務經理陳秝敏表示，疫情爆發後減少5成來客量，今起夜市休息3天加強消毒作業，周四才重新營業。1名附近住戶向韓國瑜陳情時感嘆「攤商比人多」，也希望市府能重視環境問題，另外也提及食材保存問題。

(中時 )