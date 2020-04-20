受到美洲與歐洲產線停工之影響，福特六和汽車生產所需之零件無法即時供應。在此動態變化下，福特六和汽車攜手全球供應商夥伴採取彈性應變措施，根據滾動式生產評估將於4月22日起進行產能調控，預期將影響New Ford Focus全車系的新車交付，而德國原裝進口的New Ford Focus ST也因受停工影響將延後交期。

新型冠狀病毒肺炎疫情持續擴大，根據4月20日最新消息指出，全球已有超過240萬名確診案例，並分布於184個國家／地區。在嚴峻的情勢下，全球各地區皆已採取積極防疫措施，盼望拉起無缺口守護陣線，戮力於控制蔓延的疫情，並緩和對社會的衝擊。

同在疫情防治的戰場，Ford表示，最關心的始終是員工與消費者的健康狀況，Ford遵循各地公衛機關指示支持防疫作為，並於全球部分地區採取停工措施。福特六和汽車所生產汽車之零件與整車供應，源自於全球供應鏈，並在「One Ford」策略下與全球分工步調一致。

(中時 )