《中時電子報》精選5件不可不知的國際大事，帶讀者掌握今（20）日的國際新聞重點。

【1】加拿大史上最慘槍擊案 含警、嫌共釀17死

加拿大東南部的諾瓦斯科細亞省（Nova Scotia）當地時間18日深夜爆發嚴重槍擊案，包括一名警察及槍手在內，共造成17人死亡，是加拿大史上最慘重槍擊案。

【2】英媒踢爆強森疫時大意 數千人枉送命

美國新冠肺炎災情慘重，川普帶頭輕忽疫情飽受各方抨擊。而在大西洋彼岸的英國，有「英版川普」之稱的首相強森，也不遑多讓。英國《星期日泰晤士報》19日踢爆，早在疫情爆發初期，強森曾5度缺席相關緊急會議，嚴重玩忽職守，造成政府對疫情「反應遲鈍」，也讓英國白白浪費了5周的寶貴時間，「賠上數千人的生命」。

【3】德大報為新冠求償5兆 北京怒了

在美、英、法等國相繼質疑，北京隱瞞新冠肺炎實際疫情後，德國第一大報「畫報」（Bild）乾脆向中方求償，說它欠了柏林1300億英鎊（近5兆台幣），而激怒了大陸。

【4】美國2000萬人失業 上萬輛車排隊領食物

美國政府4月16日公布的數據顯示，過去一個月新申請失業金的人數高達2200萬人，失業率已經增加到了創紀錄的15%。過去在美國，食品銀行是專門接濟當地窮人、發放食品的慈善組織，現在已經成為了美國民眾經常光顧的地方。成千上萬美國人開著汽車排隊通宵等待領取食品援助。

【5】曾經的防疫典範 揭新加坡疫情爆炸2大錯誤

新冠肺炎蔓延全球，新加坡被各國譽為防疫典範，不過近期新增病例卻持續創紀錄飆升，總病例數一個月暴增24倍，美國有線電視新聞網（CNN）分析，新加坡主要因為輕忽移工群聚感染情形，以及低估疫情傳播速度，導致疫情大爆發。

(中時電子報)