據《中國網》報導，保時捷日前公布的銷售數據顯示，第一季全球新車交付量為5萬3125輛，較去年同期下滑5％，其中，在大陸市場上，保時捷第一季交付1萬4098輛，較去年同期下滑17％，但仍保持著保時捷全球最大單一銷售市場地位。

(旺報 )