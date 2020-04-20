保時捷Q1在陸交付量年降17％ 10:382020/04/20 旺報 林汪靜 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 （示意圖／shutterstock） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 據《中國網》報導，保時捷日前公布的銷售數據顯示，第一季全球新車交付量為5萬3125輛，較去年同期下滑5％，其中，在大陸市場上，保時捷第一季交付1萬4098輛，較去年同期下滑17％，但仍保持著保時捷全球最大單一銷售市場地位。 (旺報 ) #保時捷 #第一季 #全球 #銷售 #市場 也許您會感興趣 推薦閱讀 新冠疫情蔓延 逆全球化釀風暴 04:092020/04/16 焦點新聞 2019半導體設備市場 台灣市占29％ 躍全球第一 04:092020/04/16 財經要聞 一個嶄新的後全球化世界 04:102020/04/16 時論廣場 陸70城3月房價微漲 整體穩定 11:312020/04/16 財經 避免淪為防疫破口 民代爭取攤商配售口罩 15:402020/04/16 生活 全球股市漲多 整理機率偏高 18:522020/04/16 財經 IMF警告：全球經濟明年底無法復原 15:122020/04/17 財經 牛津：疫情解封難如意 下半年景氣復甦很緩慢 22:492020/04/19 財經 牛津：下半年景氣復甦會很慢 04:102020/04/20 金融．稅務 中油：汽、柴油分別調降0.9、1元 04:102020/04/20 產業．科技 兩岸熱門新聞 震撼！武漢「最初7病例」紀錄首曝光 爆發地點竟是... - 兩岸 上海報復性購房 買豪宅像搶白菜 - 兩岸 - 旺報 陸機心病解藥 美施壓烏國不賣了 - 焦點新聞 - 旺報 武漢2醫生新冠康復後臉變黑？ 專家這樣解釋 - 兩岸 不敵疫情 美國百貨Neiman Marcus本周恐破產 - 兩岸 - 旺報 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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