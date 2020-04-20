雲林縣斗六警分局公正派出所前械鬥案，警方查扣防彈衣，但並非管制品。（許素惠攝）

太歲頭上動土！雲林縣斗六警分局公正派出所前19日清晨發生聚眾鬥毆，警方逮捕了12人到案，依傷害等罪嫌被雲林地檢署聲押，斗六警分局長符基強因此被記2小過，雲林縣警局長顏旺盛自請處分，上午並宣誓即日起全面掃蕩易引發群眾鬥毆及群聚場所。

雲林警所前械鬥，雲林縣警局長自請處分。(許素惠翻攝)

該械鬥事件發生在19日清晨約6點，緣於鄭、陳姓兩男子財務糾紛，雙方糾眾鬥毆，過程刀械、棍棒，甚至防彈衣都出籠，最令人不可思議的是，地點就在公正派出所前，民眾斥簡直無法無天。

警方啟動快打警力對空鳴槍制止，並循線拘捕陳、鄭、楊等12嫌，查扣西瓜刀、棒球鋁棍及防彈衣等證物，依傷害、恐嚇、妨害公務、聚眾鬥毆等罪嫌移送雲林地檢署偵辦，因犯罪嫌疑重大向雲林地方法院聲請羈押。

雲林縣警局上午對外說明，表示防彈衣並非管制品，所以一般民眾擁有並不違法，但因整體處理過程影響警察形象，所以斗六警分局長符基強身為主管，應負起全責，從重記2支小過，顏旺盛則自請處分。

顏旺盛並要求即日起針對轄內易引發防眾鬥毆及群聚場所，加強巡邏路檢，全面掃蕩。

(中時 )