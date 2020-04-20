生醫族群今日由上櫃生醫個股領軍衝鋒槍，合一(4743)挾著天價授權案議題，連拉3根漲停，今日鎖在漲停41.95元，股價登近2年高峰，同集團的中天(4128)漲停板20.1元開開關關；晟德(4123)同步鎖在漲停板46.25元；大江(8436)搶攻檢測市場商機，獲買盤青睞，盤中一度勁揚4%，帶動上櫃生醫指數大漲逾2%，成為盤面上的人氣焦點，上市生醫個股也不甘落後，亞諾法(4133)台灣亞洲基因合作建置新冠檢測試劑，盤中股價再攻漲停40.2元鎖住；景岳(3164)挾著庫藏股題材，股價鎖在漲停板23.45元，登上季線，上市生醫指數漲幅在1.28%左右。

全球新冠肺炎疫情尚未看到解決方法，全球股市難免震盤，台股跟著上下盤整修正，擁著題材性的生技個股成為市場多頭布局的重心所在，成為盤面上的人氣指標。若把時間放長，以中長期的角度來看，生技醫療產業受到景氣變化及國際貿易戰爭的波及度較小，人口老化趨勢之下也讓市場需求穩定成長，另外新藥物和新醫材的創新商機不斷，產業長多的趨勢不變。

(時報資訊)