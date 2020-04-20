記憶體模組廠宇瞻(8271)首季財報亮眼，獲利年增逾一倍，EPS 1.53元。主要是受惠DRAM與NAND Flash價格均漲，單季毛利率達21.63%，比去年同期上揚6.31個百分點，帶動獲利更優於營收表現。

宇瞻率先公布財報，2020年1-3月營收約19.64億元，較去年同期增加約1%，比去年第四季的19.21億元增加2.21%，呈現不淡的營運表現。單季毛利率21.63%，營業淨利1.94億元，淨利歸屬母公司業主1.54億元，年增率129.71%，EPS 1.53元，遠優於去年同期的0.67元，也優於去年第四季之0.99元。

記憶體產業第一季受惠資料中心及宅經濟的需求持續增加，淡季不淡；宇瞻第一季營收比去年同期小幅成長約1%，因DRAM與NAND Flash價格均漲，毛利率突破2成，來到逾21%的高檔水準，遠優於去年第一季的毛利率15.32%，帶動第一季獲利表現，也為今年獲利持續比去年成長有了好的開始。

回顧去年，2019年公司營收下滑但獲利小幅成長；宇瞻2019年營收74.86億元，毛利率18.7%，提升4.84個百分點，稅後獲利3.77億元，每股淨利3.73元，擬配發現金股利每股2.55元。

(時報資訊)