上交所公告稱，2020年4月20日上午，中證1000、滬深300、全指醫藥等部分跨市場指數出現異常。目前上海證券交易所正會同指數編制機構中證指數有限公司就相關原因進行排查。

滬深300指數開盤下跌2.6％，相關ETF方面，華泰柏瑞300ETF盤中最大漲幅不足0.3％，最大跌幅不足0.3％。

(旺報 )

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