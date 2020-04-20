上交所認錯：部分跨市場指數出現異常 10:392020/04/20 旺報 葉文義 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 上交所公告稱，20日上午，滬深300等部分跨市場指數出現異常。(葉文義攝) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 上交所公告稱，2020年4月20日上午，中證1000、滬深300、全指醫藥等部分跨市場指數出現異常。目前上海證券交易所正會同指數編制機構中證指數有限公司就相關原因進行排查。 滬深300指數開盤下跌2.6％，相關ETF方面，華泰柏瑞300ETF盤中最大漲幅不足0.3％，最大跌幅不足0.3％。 (旺報 ) #指數 #出現異常 #滬深 #上交所 #市場指數 也許您會感興趣 推薦閱讀 聚美優品完成私有化 自紐交所下市 04:102020/04/16 全球財經 滬深兩市低開 各類股全面下跌 10:402020/04/16 財經 《金融股》富邦證特選大蘋果槓／反報酬指數ETN 今掛牌 11:422020/04/16 財經 富邦證新商品 槓、反ETN掛牌 04:102020/04/17 產業特刊 富邦證新商品 槓、反ETN掛牌 04:102020/04/17 產業特刊 期交所 調高同致期貨契約保證金 18:272020/04/17 財經 富邦蘋果槓反ETN首發 吸睛 04:102020/04/20 產業特刊 滬深300指數 投資價值浮現 04:102020/04/20 投資理財 陸交易所數據疑似異常 滬深300指數竟跌2％ 10:382020/04/20 兩岸 兩岸熱門新聞 震撼！武漢「最初7病例」紀錄首曝光 爆發地點竟是... - 兩岸 上海報復性購房 買豪宅像搶白菜 - 兩岸 - 旺報 陸機心病解藥 美施壓烏國不賣了 - 焦點新聞 - 旺報 武漢2醫生新冠康復後臉變黑？ 專家這樣解釋 - 兩岸 不敵疫情 美國百貨Neiman Marcus本周恐破產 - 兩岸 - 旺報 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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