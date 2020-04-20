世界衛生大會（WHA）今年5月將在日內瓦舉行，儘管包括美國在內有多個國家支持台灣，不過外交部次長徐斯儉今天表示，今年我國受邀的可能性不高，外交部會繼續努力到最後一刻，但「綜合研判機率是很小的」。

徐斯儉今天赴立法院外交及國防委員會報告及備質詢。由於台灣近來捐贈千萬片口罩給各國，防疫作為也受到各國肯定，加上美國總統川普以斷絕金援方式施壓世界衛生組織（WHO）不要向中國大陸靠攏，藍綠立委在會中關切今年我國受邀參與WHA的可能性。

對此，徐斯儉明白表示，今年研判我國受邀參加的可能性仍然不高，外交部會繼續努力到最後一刻。他說，今年WHA可能採取視訊的方式開會，我國是否受邀目前仍有很多不同揣測，但我國參與的原則是要符合自主尊嚴的前提，綜合研判今年我國受邀機率還是很小。

立委也詢問，川普暫停WHO捐款後，中國緊接著承諾增加補助，究竟我國參與的僵局是否有突破的可能性？有沒有可能由美國提案讓台灣參與？

徐斯儉表示，目前幕後國際友人還在積極幫我方接洽，各種作法以及就各種可能性，我國正與包括美國在內的友好國家深入討論，外交部會爭取到最後一刻。

(中時 )