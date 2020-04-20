台灣爆發首宗艦隊群聚感染，台中確診3例，台中市府昨晚公布3人足跡，遍及海線生活圈，繼華得來清水店、歐奇牛排沙鹿店及85度C沙鹿英才店昨天深夜先後公告閉店14天後，量販店家樂福沙鹿店也在早上宣布今天暫停營業，進行店內大掃除及消毒，至於明天是否繼續營業，店家則表示晚點會再公告。

台中市府昨晚公布3名軍人確診足跡，遍及海線生活圈，其中華得來清水店、歐奇牛排沙鹿店及85度C沙鹿英才店昨天深夜先後公告自主閉店今起閉店14天，工作人員將進行自主管理，並進行室內徹底消毒，預計5月4日恢復營業。

家樂福沙鹿店今天早上則公告暫停營業，表示為繼續提供最好服務及購物環境，公司將舉行店內大掃除及消毒，營業時間另行公告。有民眾則質疑不用自主管理14天嗎？

台中市府昨晚9：30公布3名確診軍人足跡，包括4月15日20：30-22：30到85度C沙鹿英才店、4月16日20：30-21：30到家樂福沙鹿店、16日19：30-20：30到歐奇牛排沙鹿店，17日17：00-18：00到華得來清水店；由於所到之處為海線主要生活圈，引起民眾憂心忡忡。

其中，華得來清水店昨天深夜在臉書社團公告，為給大眾安全消費環境，即日起至5月3日止，自主休息進行店內消毒，及員工自主管理14天。歐奇牛排店也公布休息14天，落實全面性消毒，連角落都不放過；同樣，85度C沙鹿英才店指出，雖然確診者只做在外座區，他們依然採取高規格防疫措施，自主閉店消毒及自主管理14天，5月4日恢復營業。

(中時 )