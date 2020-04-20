林志成／台北報導

四技二專暨二技統測、國中教育會考將於5月舉行，但現在新冠肺炎疫情嚴峻，試場到底要不要開冷氣？據了解，教育部將於周三召集相關單位來討論，最遲本周五對外公布這兩個升學考試會不會開冷氣！

四技二專暨二技統測在5月2日及3日、國中會考在5月16日及17日舉行，教育部之前已宣布，這兩個升學考試，考生進考場要量體溫及戴口罩，但唯獨對於要不要開冷氣這件事還未決定。

技專校院入學測驗中心執行長林尚平表示，教育部本周三會開會討論升學考試要不要開冷氣？或是怎麼開冷氣？也有可能考試時開冷氣，之後再開窗通風一下？到底要怎麼執行，最遲周五會對外宣布。

台師大心測中心副主任曾芬蘭說，教育部周三會召集會議，屆時就可以討論出國中教育會考是否要開冷氣？因為5月中旬以前的天氣差不多，要不要開冷氣，國中教育會考和四技二專暨二技統測應該會一致。

四技二專暨二技統測率先登場，技專校院入學測驗中心表示，教育部會提供口罩給所有考生（每日1片），集體報名學校考生由學校於考前至指定處領取後發給考生；個別報名考生得於考前一日下午2~4時前往分區學校校門憑准考證領取，未及領用者，考試當日得憑准考證補領，補領後應立即戴上口罩。

技專校院入學測驗中心表示，考生進入考場時，須佩戴口罩並配合量測體溫，未佩戴口罩或未配合量測體溫者，禁止進入考場，並以「缺考」論處。

考生如經複檢體溫仍有發燒(額溫≧37.5℃或耳溫≧38℃)，一律安排於備用試場應試，不得拒絕或要求考試後給予救濟，拒不前往備用試場考試者，禁止進入原試場，並以「缺考」論處。

技專校院入學測驗中心說，各節考試時間，考生須配合監試人員查驗身分，查驗時考生須暫時脫下或拉下口罩至可辨識身分，如有不配合者，依「試場規則及違規處理要點」第十一點規定，取消其考試資格，所有科目不予計分。

(中時 )