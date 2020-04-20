受到新冠肺炎疫情影響，世界各國產業及政府人士不得不開始重新思考「多元供應鏈布局」甚至「供應鏈回國」的議題。例如，日本為了分散本國企業供應鏈上的風險，公布「新冠肺炎緊急經濟對策」文件，其中砸下高達22億美元，協助日本企業分散營運風險，調整生產線與布局策略。

美國白宮經濟顧問庫德洛也提出類似建議，建議美國政府可以替美國企業支付100％的搬遷費用，協助美國企業將生產線返美或分散至其他國家和地區。

就美國而言，川普上台後也是不斷強調希望企業能逐漸將製造產業移回美國。如今新冠肺炎來襲，更加速美國企業多元供應鏈的進程。

資誠（PwC）稅務諮詢顧問公司執行董事蘇宥人指出，在美國企業收入遽減、現金流量吃緊的前提下，僅有費用化（僅能抵收入，無法得到現金）是否足夠的誘因使美國企業重新思考全球布局，還有待觀察。

蘇宥人建議，在各國產業及政府重新思考「自給自足」及「多元供應鏈布局」的時代，台商應重新檢視自身供應鏈全球分布，並評估若因客戶就近製造之需求而需要將廠房搬遷至其他國家的潛在成本，並儘快與專業人士聯繫討論。

(工商 )