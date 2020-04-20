伴隨國際廢鋼原料價格走揚，豐興(2015)開出本週內銷盤價，調漲廢鋼和鋼筋產品價格，每公噸調漲300元，漲幅約2.09％～4.76％，至於型鋼價格則維持平盤。

豐興調漲價格後，廢鋼每公噸收購牌價為6,600元，鋼筋每公噸牌價為14,600元，型鋼每公噸牌價維持19,600元。

(工商 )