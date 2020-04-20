豐興調漲廢鋼和鋼筋價格 每公噸漲300元 10:432020/04/20 工商 林憲祥 、高雄 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 伴隨國際廢鋼原料價格走揚，豐興(2015)開出本週內銷盤價，調漲廢鋼和鋼筋產品價格，每公噸調漲300元，漲幅約2.09％～4.76％，至於型鋼價格則維持平盤。 豐興調漲價格後，廢鋼每公噸收購牌價為6,600元，鋼筋每公噸牌價為14,600元，型鋼每公噸牌價維持19,600元。 (工商 ) #豐興 #調漲 #廢鋼 #鋼筋 #每公噸牌價 也許您會感興趣 推薦閱讀 佑錤 環氧樹脂塗層鋼筋 防震新利器 04:102020/04/17 產業特刊 《鋼鐵股》國際廢鋼續彈 豐興鋼筋看漲 11:272020/04/17 財經 美LED封裝廠開漲 台廠不動 04:102020/04/20 產業．科技 財經熱門新聞 台積電被狂掃6萬張 專家驚爆有大咖落跑了 - 財經 嚇爆！油價又狂殺 真正兇手竟是它… - 財經 買台股等第2隻腳？專家驚爆1句 散戶哭了 - 財經 驚！爆出22例確診 台股明天注意2大訊號 - 財經 1分鐘讀財經》半導體投資風向變了？外資大砍11檔評等 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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