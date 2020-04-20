配合陶藝家黃玉英在大廳舉辦的「薰衣草陶藝特展」，天成飯店集團旗下文創旅店「天成文旅-華山町」推出獨家限定「Lucky777住房專案」，即日起至6月30日凡透過官網或電話訂房，不指定房型平假日入住，兩人同住每人每晚平均只要777元，三人或四人同住平均每人每晚也只要666元，超值限定優惠多人入住省越多，本專案不含早餐但已包含10%服務費。

「天成文旅-華山町」緊鄰華山1914文化創意產業園區，飯店作為藝文載體，透過藝術妝點生活，本期展覽與陶藝家黃玉英再續前緣，即日起至7月16日於一樓大廳藝術展演空間，展出27件玉英老師獨創薰衣草系列陶藝特展，透過南法普羅旺斯浪漫的紫色情懷帶來曙光與希望，療癒人們疲憊的身心。

2013年的法國之旅開拓了陶藝家黃玉英的視野，南法普羅旺斯綿延至盡頭的薰衣草花田，伴隨著高聳入雲的山陵線，如夢似幻的景緻烘托出大自然的浩瀚之美，這份來自南半球的紫海自然之美深深烙印在玉英心中，以陶為媒介透過手作溫度與職人精神，將普羅旺斯夏日記憶落實於日常生活，型塑成一件件絕美非凡的陶藝品，說是將「美」的感動延續生活也是貼切，或說是老師對於傳道授業的本質，將藝術生活化陶冶日常更為傳神。

有別於海洋世界系列的瑰麗奇幻，薰衣草系列則是充斥著紫色的浪漫情懷，玉英老師獨創的薰衣草釉色，是透過精準溫度與釉藥變化所產出的雙色結晶釉，粉紅與粉紫的雙色結晶相互交織如繁花錦簇，著實搶眼動人，細看作品層次豐富，分層以薰衣草花田、綠意森林與藍天白雲縱橫交錯，熠熠閃亮的點綴則是以金水所描繪出的螢火蟲，這份感動歷歷在目不言而喻，黃玉英老師表示，如果每個人心裡都有一畝田，那麼存在她心中的就是這紫色夢幻的薰衣草花田。

「黃玉英薰衣草陶藝特展」展出27件各式型態之獨創薰衣草陶藝作品，例如：花瓶、茶倉、紫薰盤與首次亮相的瓷板畫創作，質地細膩的陶瓷藝術，既是實用器皿也同時具備高藝術價值。雖說同是薰衣草系列，但每件作品的型體與上釉都不盡相同，上釉的堆疊可比喻為生命的累積，不同角度賞析都能感受到層次與光影變化之美，其中還有一件「初晴後雨 聚寶茶倉」同是以大自然美景入釉，靜心欣賞也能感受到湖水波光映照與朦朧煙雨的懷古之情，相當耐人尋味。

(工商 )