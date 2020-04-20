日本主播圈近日不太平靜，19日前NHK女主播住吉美紀因出現肺炎症狀緊急入院治療，經紀公司透過官網發表她住院的消息，表示目前尚未確定是否為新冠肺炎，一切要等篩檢結果出爐才能知曉。

根據日本媒體《日刊體育報》報導，47歲的住吉美紀曾是NHK電視台的主播，目前在電台TOKYO FM主持廣播節目，廣受大眾喜愛。她16日節目結束後感到身體不適，開始發燒後便打電話通報接著前往醫院看診。住吉美紀拍完X光被診斷為肺炎緊急入院治療，醫師已先替她進行篩檢，需等待數天才能得知是否確診，而她的粉絲也紛紛湧入她的IG替她加油打氣。

日本新冠疫情嚴峻，首都東京確診案例已達近3000例。新聞圈自朝日電視台主播富川悠太高燒染疫後，陸續也有同節目製作人、導播以及TBS電台主播赤江珠緒等新聞人員中鏢，讓日本電視圈瀰漫著一股緊張氛圍。

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(中時電子報)