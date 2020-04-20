巴西總統波索納洛（Jair Bolsonaro）當地時間19日走上街頭，對著超過400名民眾慷慨激昂的發表談話，但期間卻多次咳嗽，到最後甚至殼到用手遮口，還伸手示意直播不要拍攝。他並在談話中抗議因新冠病毒造成的封鎖，並呼籲進行軍事政變。

巴西至今已破38000人確診新冠肺炎，死亡人數為2462人，但巴西的中央、地方政府的防疫措施卻不同調。據《CNN》報導，波索納洛上周為此還開除了衛生部長曼德塔（Luiz Henrique Mandetta）。

波索納洛19日特地走上街頭，呼籲結束隔離措施。波索納洛在臉書直播當天的集會畫面，民眾多未戴口罩，他和隨行人員也未戴口罩，而且波索納洛還當眾狂咳嗽，令外界相當擔憂。

從直播中可見，波索納洛從開始演講約1分鐘就開始咳嗽，一開始並未用手遮掩，但到後來越咳越厲害，他才伸出左手遮口。但才過不到1分鐘，波索納洛咳到停不下來，不只左手遮口，就連右手都伸出來阻擋正在直播的鏡頭；若這些比肩接踵的民眾有1個感染者，後果將不堪設想。

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(中時電子報)