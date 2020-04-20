敦睦軍艦19日新增21人確診，嘉義市也有一例，今20日嘉市衛生局公布足跡確診軍人足跡，查出他16日曾在嘉義市千葉火鍋吃飯，17日搭自強號往返往台南，中午在台南市南紡夢時代MOMO壽喜燒火鍋店用餐，再去唱KTV，返回嘉義市後還到國華街路邊ㄉㄚ仔魯肉飯與家人用晚餐，直至18日接獲軍隊召回檢疫才離開嘉市。

嘉市因磐石艦新增1案例，衛生局指出，該案15由家人開車接回家，全程均有戴口罩，16日至17日在嘉義市、台南市活動，目前衛生局公布的詳細足跡如下，個案16 日11點半到1點半，個案曾在千葉火鍋垂楊店用餐約2小時，該店家工作人員均全程戴口罩，在第一時間接獲市府衛生局通知後，已決定自主管理並暫時停業，請清潔公司進行全面消毒。

個案17日上午搭10點12分自強號103車次前往台南市，12點30至下午2點30分在台南市南紡夢時代MOMO壽喜燒火鍋店與同袍用餐，隨後前往享溫馨KTV歡唱到下午5點半離開，之後再搭6點01分自強號146車次回嘉義市。

個案回到嘉義市後，晚間7點到7點半左右與家人在國華街路邊ㄉㄚ仔魯肉飯吃晚餐，衛生局表示，當時店家老闆與工作人員均全程戴口罩，目前已通知環保局前往消毒，至於個案在台南市的活動地點，已同步通知台南市政府衛生局。

目前衛生局已匡列接觸者5依親人，並安排採檢及居家隔離及環境消毒，衛生局呼籲在同時段中有至上述公共場所地點民眾，如有發燒、上呼吸道症狀、嗅味覺改變、不明原因腹瀉，請撥打衛生局防疫專線2341150。

敦睦艦隊嘉義市1例確診病例足跡

4月16日 11：30-13：30 千葉火鍋(垂楊店)與家人午餐

4月17日 10：12-11：00 自強號火車103車次第3車。由嘉義市前往台南。

4月17日 12：30-14：30 台南市南紡夢時代MOMO壽喜燒火鍋與同袍用餐

4月17日 14：30-17：30 台南市享溫馨KTV與同袍唱歌

4月17日 18：01-18：42 自強號火車146車次。由台南市回到嘉義市。

4月17日 19：00-19：30 國華街路邊ㄉㄚ仔魯肉飯。與家人用晚餐。

4月18日 11：00 軍隊召回集中檢疫；19日確診後住院隔離治療。

(中時 )