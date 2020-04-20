黃曙光自我隔離 胞妹黃珊珊：希望大家都平安 11:072020/04/20 中時 張立勳 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台北市副市長黃珊珊（右）20日出面說明北市防疫。（張立勳攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 海軍敦睦艦隊24人染疫，參謀總長黃曙光曾參加海軍敦睦艦隊結訓典禮，黃曙光採取自我健康管理14天，黃曙光胞妹就是北市副市長黃珊珊，外界好奇2人這陣子是否聯繫，黃珊珊20日表示，上月初掃墓有碰到，黃曙光知道她最近生病有打電話關心，希望大家都平安。 黃曙光15日曾參加海軍敦睦艦隊結訓典禮，雖然與官兵保持一定距離，但從嚴認定與其他相關人員採取自我隔離14天。 黃珊珊表示，3月8日掃墓有碰到黃曙光，知道她最近生病有打電話關心，這次希望大家都平安。 (中時 ) #黃曙光 #黃珊珊 #海軍 #敦睦艦隊 #艦隊 也許您會感興趣 推薦閱讀 海軍敦睦艦隊疑1官兵確診 高市衛生局證實接獲通報 13:002020/04/18 社會 敦睦艦隊平常都在海外做「這些事」SARS那年也曾出訪... 14:452020/04/18 政治 敦睦艦隊傳確診 除參謀總長黃曙光外、海軍司令也須自主管理 15:282020/04/18 政治 敦睦艦隊出航未通報 江啟臣：隱瞞什麼？ 00:002020/04/20 政治 敦睦艦隊24人染疫 詹江村：綠營GG了！ 23:592020/04/19 政治 敦睦艦隊24人確診 陳時中：現在很緊張… 04:102020/04/20 財經要聞 敦睦艦隊召回744人採檢只花1天半 指揮中心：最大挑戰 07:512020/04/20 生活 敦睦艦隊高雄爆感染潮....正妹韓粉怒轟蔡政府！ 08:022020/04/20 政治 磐石艦官兵染疫全海軍遭罵翻 老海軍大反彈 09:002020/04/20 社會 參謀總長黃曙光曾赴官邸見蔡英文 總統府最新說明 10:352020/04/20 政治 政治熱門新聞 驚！韓國瑜面臨罷免 高雄運將終吐真實心聲 - 政治 海軍敦睦艦出大包！許淑華籲陳時中這件事？ - 政治 張經義學姐爆他為何說來自台灣 沈富雄驚訝問一句 - 政治 海軍爆發24例確診 網友怒點名：這3人要拔官！ - 政治 敦睦艦隊高雄爆感染潮....正妹韓粉怒轟蔡政府！ - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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