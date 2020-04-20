海軍敦睦艦隊24人染疫，參謀總長黃曙光曾參加海軍敦睦艦隊結訓典禮，黃曙光採取自我健康管理14天，黃曙光胞妹就是北市副市長黃珊珊，外界好奇2人這陣子是否聯繫，黃珊珊20日表示，上月初掃墓有碰到，黃曙光知道她最近生病有打電話關心，希望大家都平安。

黃曙光15日曾參加海軍敦睦艦隊結訓典禮，雖然與官兵保持一定距離，但從嚴認定與其他相關人員採取自我隔離14天。

黃珊珊表示，3月8日掃墓有碰到黃曙光，知道她最近生病有打電話關心，這次希望大家都平安。

(中時 )