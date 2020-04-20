大陸廣州的好世界廣場物業管理公司18日在微信公眾號發布公告稱，接到區疾控中心通知，一名廣州好世界廣場的星巴克員工疑似感染新冠肺炎。星巴克方面表示，該職員已確診，並入院進行隔離治療；同時，門市已第一時間進行全面消毒。這是星巴克在大陸第一起員工染疫案例，之後是否對其業績造成衝擊，還未可知。

好世界廣場星巴克染疫震驚周圍商家與住家，因為其位於廣州市鬧區，比鄰廣州友誼商店與白天鵝賓館，且附近的建設六馬路為酒吧街，夜間人流密集。根據當地疾控中心要求，在14日之內進入該星巴克門市的人員以及大廈所有辦公人員，必須在4月19日18時之前到指定地點進行免費的核酸檢測。

對此，星巴克也將廣州所有門市全部升級為一級防護措施。星巴克表示，鑑於目前形式，廣州所有門市已經全部升級為一級防護措施，好世界廣場附近附近的門市，將只提供外送和到店取餐服務，最大限度地保護夥伴和顧客的安全和健康。

具體來看，一級防護措施防護的措施包括，員工、所有入店顧客、外送員等，均要測量體溫、戴口罩，並且對製作區域、餐箱和配送車定時消毒；產品在完成製作後，都將使用密封杯蓋或插上封口棒密封；外賣產品用封條密封。

這是星巴克在大陸第一例員工感染新冠肺炎病毒案例，員工確診之後是否會對當地業績帶來影響目前未知，而目前也尚未清楚該員工是如何被感染。

據星巴克財報顯示，2020年第一季，受到疫情影響，星巴克在大陸同店銷售額下滑約50％；而2020年3月，星巴克大陸同店銷售額按年下滑64％。隨著疫情的發展，星巴克在大陸的業績出現了好轉局面，3月的最後一周，消費者通過手機下單的比例下降27％，這意味著人們開始回到線下門店進行消費。

(旺報 )